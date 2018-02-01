mersin escort bayan bodrum escort bayan facebook beğeni hilesi
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
(Görüntülü Haber) Kilis'e gece 2 roket atıldı
Kilis'e gece 2 roket atıldı
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kapatıldı
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı...
Terör örgütü mevzileri havadan bombalandı
Terör örgütü mevzileri havadan bombalandı
PKK/YPG TÜM KÖYLERE TÜNELLER KAZIP, HER GEÇENDEN VERGİ ALMIŞ
Hedefte Bafelyun tepesi var

Kalp krizinden ölen Üsteğmen Elçin, toprağa verildi

İSTANBUL'da evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Muhabere Üsteğmen Mustafa Elçin (31), memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda bölük komutanı...

Kalp krizinden ölen Üsteğmen Elçin, toprağa verildi
İSTANBUL'da evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Muhabere Üsteğmen Mustafa Elçin (31), memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda bölük komutanı olarak görev yaptıktan sonra bir süre önce İstanbul'a tayini çıkan Muhabere Üsteğmen Mustafa Elçin, dün Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü belirlenen bekâr Üsteğmen Elçi'nin cenazesi dün akşam getirilip, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Elçin'in cenazesi, bugün Hakkari ve İstanbul'dan gelen silah arkadaşları tarafından alındı.
Üsteğmen Mustafa Elçin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi önce Yeşil Mahalle'deki baba ocağının önüne getirildi. Üsteğmen'in astsubay emeklisi baba Osman Elçin, ev kadını anne Gülper Elçin ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kardeşi Cafer Elçin, cenaze evin önüne getirildiğinde gözyaşlarına boğuldu. Osman Elçin, oğlunun tabutuna sarılıp, "Benim iki gözüm sendin" diyerek ağlarken, eşi Gülper Elçin de "Beni nasıl bırakıp gittin oğlum. Daha mürüvvetini göremedim" diyerek ağıt yakıp, uzun süre tabutun başından ayrılmadı. Helallik alınmasının ardından Üsteğmen Elçin'in cenazesi, öğle vakti Fatih Camisi'ne götürüldü.
Burada düzenlenen askeri törene, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Denizli Merkez Komutanı Personel Albay Bilal Öztürk, Nazilli İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, Nazilli Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Üsteğmen Elçin'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından, tabutu bir süre silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Üsteğmen Elçin, Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan