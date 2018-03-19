Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

Kalp krizinden ölen turizmci son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kalp krizinden yaşamını yitiren turizmci Atınç Gür (41), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gür'ün cenazesi, Türk ve Yunan turizmcileri biraraya getirdi. Türkiye'den Yunan adalarına turist...

Kalp krizinden ölen turizmci son yolculuğuna uğurlandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kalp krizinden yaşamını yitiren turizmci Atınç Gür (41), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gür'ün cenazesi, Türk ve Yunan turizmcileri biraraya getirdi.
Türkiye'den Yunan adalarına turist taşıyan ilk feribot işletmesinin yöneticisi olan, evli ve bir çocuk babası Atınç Gür, geçen cumartesi günü sabahı evinde yatağında ölü bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ve polisin yaptığı ilk incelemenin ardından Gür'ün cesedi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcının burada yaptığı ön otopsisinin ardından Gür'ün cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside kalp krizinden öldüğü belirlenen Atınç Gür için bugün Kuşadası Kaleiçi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ile Yunanistan'ın Sisam Adası'ndan gelen 150 kadar turizmci ve esnafın da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kuşadası İlçe Müftüsü Vehbi Akşit'in kıldırdığı namazın ardından, Gür'ün üzerine taraftarı olduğu Galatasaray'ın bayrağı sarılan tabutu, Barbaros Bulvarı ve Kahramanlar Caddesi güzergâhı takip edilerek Adalızade Mezarlığı'na kadar omuzlarda taşındı. Gür'ün cenazesi, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314