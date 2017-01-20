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Kalp krizinden ölen ortaokul öğrencisi, karne günü toprağa verildi

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi’ndeki Yeniceli Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Abdi Yılmaz, yarıyıl karnesini alamadan kalp krizi geçirip öldü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Abdi Yılmaz'ın cenazesi, arkadaşları...

Kalp krizinden ölen ortaokul öğrencisi, karne günü toprağa verildi
GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi’ndeki Yeniceli Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Abdi Yılmaz, yarıyıl karnesini alamadan kalp krizi geçirip öldü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Abdi Yılmaz'ın cenazesi, arkadaşları karne alırken toprağa verildi.
İslahiye'ye 35 kilometre uzaklıktaki Yeniceli Mahallesi'nde çiftçi Cuma ve ev kadını Gürcü Yılmaz çiftinin en küçük çocuğu ortaokul öğrencisi Abdi Yılmaz, dün akşam yemek yerken aniden fenalaştı. Ailesinin çağırdığı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği saptandı. Yılmaz, acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak ortaokul öğrencisi Abdi Yılmaz, burada doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Ölümü ile ailesini yasa boğan Abdi Yılmaz'ın cenazesi, bugün arkadaşlarının karne aldığı sırada yakınları tarafından mahalle mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.

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