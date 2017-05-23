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Kalp krizinden ölen liseli Büşra'nın sınıfında hüzün

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'deki Anafartalar Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi'nde okuyan 10'uncu sınıf öğrencisi Büşra Gül Şerifoğlu, geçen pazar günü gizli kalp rahatsızlığı sebebiyle öldü. Üzüntü yaşayan Gül'ün sınıf...

Kalp krizinden ölen liseli Büşra'nın sınıfında hüzün

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'deki Anafartalar Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi'nde okuyan 10'uncu sınıf öğrencisi Büşra Gül Şerifoğlu, geçen pazar günü gizli kalp rahatsızlığı sebebiyle öldü. Üzüntü yaşayan Gül'ün sınıf arkadaşları sırasına çiçeklerle birlikte fotoğrafını bıraktı.
Anafartalar Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki Büşra Gül Şerifoğlu, 20 Mayıs cumartesi günü rahatsızlandı. Karın ve göğüs ağrısı şikayeti yaşayan Şerifoğlu, annesi ve dayısıyla birlikte Denizli Devlet Hastanesi'ne gitti. Serum takılan Şerifoğlu, "Kendimi iyi hissediyorum" demesi üzerine taburcu edildi. Evine getirilen ve istirahat eden Büşra Gül Şerifoğlu, sabaha karşı annesi Netice Şerifoğlu'ndan kendisine çorba yapmasını istedi. Çorbasını içen Şerifoğlu, daha sonra kusmaya başladı.
Tekrar yatağına dönen Büşra Gül Şerifoğlu'nun saat 07.00'de sıralarında kalbi durunca ailesi 112 Acil sağlık ekibini aradı. Gelen görevlilerin kalp masajıyla yaşama döndürdüğü Şerifoğlu, kısa süre sonra yeniden fenalaştı ve yaşamını yitirdi.
kalbi durdu.
Büşra Gül Şerifoğlu'nun cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sonuçlarında Büşra Gül Şerifoğlu'nun gizli kalp rahatsızlığına bağlı olarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şerifoğlu, dün kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Şerifoğlu ailesinin üçüz olan çocuklarından Büşra Gül'ün iki erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi.
ARKADAŞLARI SIRASINI ÇİÇEKLERLE SÜSLEDİ
Anafartalar Lisesi 10/M sınıfı öğrencisi Büşra Gül Şerifoğlu'nun ölümü, sınıf arkadaşlarını hüzne boğdu. Arkadaşları, en önde bulunan Büşra Gül'ün sırasının üstünü çiçeklerle kapladı. Masasının üzerine de fotoğrafını koydu. Okul Müdürü Asım Gülhan, değerli bir öğrenciyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Büşra Gül'ün derslerinde başarılı bir öğrenci olduğunu, hal ve hareketleriyle örnek bir öğrenci olduğunu belirtti.

FOTOĞRAF

 

 

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