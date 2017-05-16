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Kalp krizinden ölen asker toprağa verildi

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, () - ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi’ndeki birliğinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İstihkam Er 21 yaşındaki Alaattin Yirmibeş, memleketi Karabük’ün Yenice İlçesi’nde düzenlenen törenle toprağa...

Kalp krizinden ölen asker toprağa verildi

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, () - ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi’ndeki birliğinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İstihkam Er 21 yaşındaki Alaattin Yirmibeş, memleketi Karabük’ün Yenice İlçesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Geçen Pazar günü Silopi 172’inci Zırhlı Tugay Komutanlığında kalp krizi geçiren 9 aylık asker Alaattin Yirmibeş, yaşamını yitirdi. Yirmibeş’in cenazesi işlemlerinin ardından memleketi Karabük’ün Yenice İlçesi’ne getirildi. Yirmibeş için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Alaattin Yirmibeş’in yakınları ile Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, İl Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Baba Atilla Yirmibeş cenazede taziyeleri kabul ederken, diğer yakınları tabuta sarılarak ağladı. Tabut başında fenalık geçiren ölen askerin halası Sakine Yirmibeş'e sağlık ekipleri müdahale etti. Dede Kazım Yirmibeş de torununun fotoğrafını öperek tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Atilla Yirmibeş, cenaze namazı ardından Yirmibeşoğlu Köyü'ndeki aile mezarlığında, 2014 yılında intihar eden annesi Sevim Yirmibeş'in mezarının yanında toprağa verildi.
Sevim Yirmibeş, 31 mayıs 2014 tarihinde eşi Atilla Yirmibeş'in kalp krizi geçirmesi sonucu özel  hastanede tedaviye alındığı sırada, mutfaktan geçen doğalgaz borusuna kendini eşarp ile asarak yaşamına son vermişti.

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