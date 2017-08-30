Kalp krizi sonucu ölen ilçe başkan yardımcısı toprağa verildi

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ak Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı 58 yaşındaki Ekrem Özenir toprağa verildi.

Ak Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Ekrem Özenir dün kalp krizi sonucu vefat etti. Ekrem Özenir için Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde öğle namazı ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Zeki Aygün, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, ilçe başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı ardından Ekrem Özenir, Osman Yılmaz Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fikri Işık, Özenir'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.



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