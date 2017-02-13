Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden savcı için adliyede tören



Hayati KILIÇ / İSTANBUL,() İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı infaz bürosunda görevli 24 yıllık Cumhuriyet Savcısı Mahmut Celal Musaoğlu (51) dün Başakşehir'deki evinde namaz kıldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



ADALET SARAYI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Savcısı Musaoğlu için görev yaptığı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi. A Blok protokol girişinde düzenlenen törene, ailesi, meslektaşları ve adliye personeli katıldı. Törende bir konuşma yapan İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan "Her canlı ölümü tadacaktır. Bugün sıra Mahmut Celal Musaoğlu ağabeyimizdeydi. Allah hepimize Mahmut Celal Musaoğlu ağabeyimiz gibi çalışanlarının razı olduğu, meslektaşlarının razı olduğu, herkesin yardımından eksik olmadığı bir son nasip eylesin. Allah mekanını cennet etsin" dedi. Törenden sonra Musaoğlu'nun Türk Bayrağına sarılı cenazesi toprağa verilmek için memleketi Samsun'a gönderildi.



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