Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden savcı için adliyede tören

Hayati KILIÇ / İSTANBUL,() İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı infaz bürosunda görevli 24 yıllık Cumhuriyet Savcısı Mahmut Celal Musaoğlu (51) dün Başakşehir'deki evinde namaz kıldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını...

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden savcı için adliyede tören



Hayati KILIÇ / İSTANBUL,() İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı infaz bürosunda görevli 24 yıllık Cumhuriyet Savcısı Mahmut Celal Musaoğlu (51) dün Başakşehir'deki evinde namaz kıldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



ADALET SARAYI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Savcısı Musaoğlu için görev yaptığı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi. A Blok protokol girişinde düzenlenen törene, ailesi, meslektaşları ve adliye personeli katıldı. Törende bir konuşma yapan İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan "Her canlı ölümü tadacaktır. Bugün sıra Mahmut Celal Musaoğlu ağabeyimizdeydi. Allah hepimize Mahmut Celal Musaoğlu ağabeyimiz gibi çalışanlarının razı olduğu, meslektaşlarının razı olduğu, herkesin yardımından eksik olmadığı bir son nasip eylesin. Allah mekanını cennet etsin" dedi. Törenden sonra Musaoğlu'nun Türk Bayrağına sarılı cenazesi toprağa verilmek için memleketi Samsun'a gönderildi.



(FOTOĞRAF) 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.