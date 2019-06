Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför ödüllendirildi

ADANA'da kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren belediye otobüs şoförü Zeliha Elbüken, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

15 Haziran günü akşam 18.00 sıralarında belediye otobüsüyle sefer halindeyken yolculardan Zilfo Adıyaman’ın (71) fenalaşması üzerine aracın istikametini değiştirerek hastaneye yetiştiren Zeliha Elbüken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından ödüllendirildi. Karalar, çiçek ve Cumhuriyet altını takdim ettiği Elbüken’in davranışının diğer otobüs şoförlerine de örnek olması gerektiğini belirtti. Başkan Karalar, "Can taşıyan insanlar işini iyi yapmak zorundalar. İşini iyi yapan kardeşlerimizi her zaman ödüllendireceğiz. Aynı zamanda görevini iyi yapmayan, kullandığı araca zarar veren kardeşlerimiz ise cezalandırılacaklar. Onurlu davranışı için Zeliha kardeşimize teşekkür ediyoruz" dedi.

ÇOK MUTLUYUM

Adana Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Zeliha Altınbüken ise olay anında rahatsızlanan kişiyi fark ettiği an hastaneye sürmeye karar verdiğini belirterek, "Biraz korkuyla da olsa soğukkanlı bir şekilde amcamızı hastaneye yetiştirdim. Şu an durumu iyi ve hastaneden çıktı. Bundan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.



