Kalp krizi geçiren sürücüyü ilk müdahale kurtardı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - MANİSA'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kalp krizi geçiren servis şoförü 65 yaşındaki Feridun Alıncak, vatandaşın ilk müdahalesiyle kurtuldu. Sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği Alıncak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, dün saat 18.45 sıralarında, Yunusemre İlçesi Barbaros Kavşağı üzerinde meydana geldi. Yağmurlu havada kayganlaşan zeminde yolcu almak için duran otobüsün fren yapmasıyla peşinde duramayan her ikisi de servis aracı olan 1 minibüs, 1 midibüs, 3 otomobil ve 1 kamyonet birbirine girdi. Kazada bir fabrika işçilerini taşıyan 45 J 0971 plakalı servis midibüsünün şoförü Feridun Alıncak, kalp krizi geçirdi. Fabrika işçilerinin de yardımıyla araçtan indirilen Alıncak'a, ilk müdahaleyi ilk yardımı bilen bir vatandaş yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 dakika boyunca kalp masajı yapan vatandaştan görevi devraldı. 5 dakika daha kalp masajı yapan sağlık ekipleri, daha sonra Alıncak'ı ambulansla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alıncak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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