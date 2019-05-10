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Kalp krizi geçiren liseli Fatmagül, kurtarılamadı

MANİSA'nın Selendi ilçesinde oturan lise öğrencisi Fatmagül Akdeniz (18), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kız gözyaşları içinde toprağa verilirken, tabutuna duvak serilip, çiçekler...

Kalp krizi geçiren liseli Fatmagül, kurtarılamadı
MANİSA'nın Selendi ilçesinde oturan lise öğrencisi Fatmagül Akdeniz (18), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kız gözyaşları içinde toprağa verilirken, tabutuna duvak serilip, çiçekler konuldu. Öte yandan, genç kızın 5 ay önce beyninden ameliyat olduğu öğrenildi.
Uşak Orhan Dengiz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Fatmagül Akdeniz, sabah saatlerinde Selendi ilçesine bağlı Eski Cami Mahallesi'ndeki evinde aniden fenalaştı. Ailesi tarafından Selendi Devlet Hastanesi'ne götürülen Akdeniz'in kalp krizi geçirdiği belirlenip, Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Genç kız, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
5 AY ÖNCE BEYNİNDEKİ TÜMÖR ALINMIŞ
Beş ay önce beynindeki tümörün ameliyatla alındığı öğrenilen genç kızın, hastane morgundan yakınları tarafından alınan cenazesi, Selendi'nin kırsal Bekirağalar Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki Bekirağalar Camisi'nde ikindide Akdeniz için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Akdeniz'in babası İsmail Akdeniz, annesi Şengül Akdeniz, vatani görevini yaptığı Ankara'daki birliğinden izinli olarak gelen ağabeyi Burak Akdeniz, Selendi Belediye Başkanı MHP'li Nurullah Savaş, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, Akdeniz'in öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu. Anne Şengül Akdeniz'in, "Prensesim, bizi bırakıp nerelere gidiyorsun" diyerek ağlaması, yürekleri burktu. Tabutuna duvak serilip, çiçekler konulan Akdeniz'in cenazesi, kılınan namazın ardından Bekirağalar Mahallesi Mezarlığı'nda  toprağa verildi.

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