Kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansı ile sevk edildi

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan Ömer Sarıboğa (69), 100 kilometre uzaklıkta Kayseri'deki hastaneye hava ambulansı ile sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Sarıboğa'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Yahyalı'da besicilik yapan Ömer Sarıboğa, evinin önünde yürüdüğü sırada fenalaştı. Sarıboğa, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından amulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Sarıboğa'nın, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaşktırıldı. Sarıboğa, Kayseri Talas'ta konuşlu bulunan Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansı ile alınıp, 100 kilometre uzaklıkta Kayseri'deki Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sarıboğa, burada uygulanan tedaviyle hayati tehlikeyi atlattı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nebi Cerit, 15 dakikada hastaneye sevki gerçekleştirilen hastanın ana damarlarından birinin yüzde yüz tıkalı olduğunun saptandığını söyleyerek, "Hastamızı vakit kaybetmeden acil bir şekilde katater laboratuvarına aldık. Başarılı geçen işlemlerden sonra hastamızı kardiyoloji yoğun bakım ünitesine çıkardık. Şu anda sağlık durumu iyiye gidiyor" dedi.



FOTOĞRAFLI