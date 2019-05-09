Kalp krizi geçirdiği otobüsle hastaneye götürüldü ama kurtarılamadı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, Mehmet Akkamış (68) hastaneye gitmek için bindiği halk otobüsünde kalp krizi geçirdi. Otobüsle özel hastaneye götürülen Mehmet Akkamış, yaşamını yitirdi.

Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde kuruyemiş dükkanı bulunan Mehmet Akkamış, dün hastaneye gitmek için bindiği halk otobüsünde kalp krizi geçirdi. Otobüs şoförü Cengiz Çetinkaya, Mehmet Akkamış’ın rahatsızlandığını görünce yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan özel hastaneye gitti. Burada otobüsten indirilerek hastaneye alınan Mehmet Akkamış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mehmet Akkamış'ın cenazesi bugün memleketi Bolu’nun Gerede ilçesinde toprağa verildi.



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