Kalp hastası, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun Gerede İlçesi Asmacı Köyü'nde oturan kalp hastası 40 yaşındaki Kadir Şimşek, köy yolunun kardan kapanması nedeniyle paletli ambulansla alınıp hastaneye kaldırıldı.

İlçede bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Asmaca Köyü'nün yolları kapandı. Köye bağlı Çalca Mahallesi'nde kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaştı. Çalca Mahallesi'nde annesiyle birlikte oturan Kadir Şimşek, rahatsızlanınca 112 Acil'den yardım istedi. Hastayı almak için yola çıkan sağlık ekibinin içinde bulunduğu paletli ambulans, köy ile mahalle arasındaki yolda kara saplandı. İl Özel İdaresi ekibinin dozerle yolu açmasıyla ambulans mahalleye ulaştı. Kadir Şimşek, kar nedeniyle hayatın felç olduğu mahallede sokak arasındaki yoldan köylülerin sırtında taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Kadir Şimşek, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla evinden alınarak Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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