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Kalp hastası Ecrin bebek, 21 ayda 4 ameliyat geçirdi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde kalp hastalığıyla dünyaya gelen 21 aylık Ecrin Efla Arlı, kısacık ömründe geçirdiği 4 zor ameliyata karşın yaşama tutunmayı başardı. Kalbine metal kapak takılan minik Ecrin, şimdi...

GENEL 29.09.2019, 09:43
Kalp hastası Ecrin bebek, 21 ayda 4 ameliyat geçirdi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde kalp hastalığıyla dünyaya gelen 21 aylık Ecrin Efla Arlı, kısacık ömründe geçirdiği 4 zor ameliyata karşın yaşama tutunmayı başardı. Kalbine metal kapak takılan minik Ecrin, şimdi hayata gülümsüyor.
Buca'da yaşayan Canan Daver Arlı (35), tüp bebek yöntemiyle ikizlere hamile kaldı, ancak bebeklerden birini hamileliğinin ikinci ayında kaybetti. 37 haftalıkken dünyaya gelen Ecrin Efla'nın kalbinde ise doğar doğmaz bir sorun fark edildiğini anlatan Arlı, kendiliğinden kapanması zor olan 3 delik ve kapaklardaki sorun nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini dile getirdi. Anne Arlı şöyle konuştu:
"Hamileliğimde Ecrin için tarama testleri yapıldı, herhangibir kalp hastalığı görülmedi. Ama kardeşiyle kalp oluşum aşamasında birbirlerine zarar verdikleri tahmin ediliyor. Ecrin'in kirli ve temiz kanı birbirinden ayrıştıran kalp kapağında sorun vardı. Kapağın etrafında yırtıkları olduğunu söylediler. Zor nefes alıyordu, ememiyordu. Her gün ateşliydi. İstanbul'daki özel bir hastanede 65 günlükken ilk ameliyatını oldu. Bir aya yakın hastanede kaldık. 1 yaşına kadar yetmezliği devam ediyordu. İzmir'den İstanbul'a gidip kontrollerimizi sürdürdük. 1 yaşında ikinci ameliyatını oldu."
1 GÜN ARAYLA 2 AMELİYAT
Küçükken geçirdiği iki ameliyata karşın Ecrin'in bir türlü sağlığına kavuşamadığını anlatan Canan Daver Arlı, sürekli ateşlenen ve bir türlü kilo alamayan kızları için çok üzüldüklerini ifade etti. Arlı, "Ecrin'deki sorunu anne olarak hissediyordum. Kontrollerimizde de ne yazık ki iyi şeyler duymadık. Son olarak kızımızı Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal'e emanet ettik. Son iki operasyonu o üstlendi. Bir gün arayla iki kez ameliyat oldu. Solunum cihazı çıkmadan tekrar ameliyata aldılar. 1 Ağustos'ta 4'üncü ameliyatını oldu. 23 gün hastanede kaldı. Bayramı da hastanede geçirdik. Ama şimdi her şey yolunda" dedi.
Ecrin'in bir kalp hastası olarak hayatını sürdüreceğini ifade eden Arlı, onun sağlığına daima dikket etmeleri gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"Kızımız zor ameliyatlar geçirdi. Metal kapak takıldığı için vücudunda yabancı bir cisim var. Sürekli kan sulandırıcı kullanması gerekiyor. Fazla darbe almamalı. Ama hepsine razıyım. Şimdi beslenerek kilo almaya başladı. Aylarca aynı kilodaydı. Gördükçe üzülüyordum. Çaresizlik içindeydik. Ümitsizliğe çok kapıldım. Doktorlar da ameliyattan önce onu kaybedebileceğimizi söylemişti. Uykusuz çok gece geçirdim. Her kalktığımda onu kaybedecek gibi korkuyordum. Nihayet onun da bizim de yüzümüz gülüyor."
Baba Muaz Arlı (35) da "Çok zor günler geçirdik ama şimdi eşim de kızım da mutlu" dedi.

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