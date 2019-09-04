Kalp damarları ters doğan Hayat bebek, hayata tutundu

ANKARA'da 'büyük arterlerin transpozisyonu' (kalpten çıkan ana damarların ters yerleşimi) hastası 13 günlük Hayat bebek, 5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuşarak hayata tutundu.

Tokat'ta oturan ev kadını Tuba (32) ve güvenlik görevlisi Arif Marmara (37) çiftinin 3'üncü çocukları Hayat bebeğin, anne karnında 5,5 aylıkken kalpten çıkan ana damarlarının ters yerleşimli olduğu fark edildi. Tuba Marmara, Tokat'taki doktorunun yönlendirmesiyle Ankara'da Dr. Sami Ulus Devlet Hastanesi'nde 13 gün önce Hayat adını verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Yapılan tetkiklerde nadir görülen 'büyük arterlerin transpozisyonu' hastalığı tanısı kesinleşen Hayat bebek, 7 günlükken ameliyat edildi. Hayat bebek, başarılı geçen operasyonla sağlığına kavuştu.

'AMELİYAT SONRASI GAYET İYİ DURUMDAYIZ'

Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Doç Dr. Mehmet Taşar, hastaya anne karnında tanı konulduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle doğumu hastanemizde kontrollü bir şekilde yaptık. Daha sonra da ameliyatı gerçekleştirdi. Bu ameliyatlar genellikle doğumdan sonra hemen acil yapılan ameliyatlar değil. Hatta doğum travmasını atlatıp, hayata adapte olması için ameliyatı bir süre bekletebiliyoruz. Genellikle doğduktan sonra ilk 2 haftada ameliyatları yapılabiliyor. Hastanın gerekli tetkiklerini yaptıktan sonra 7’nci günde açık kalp ameliyatını yaptık, 5 saat sürdü. Ameliyat sonrası dönemde bir sıkıntı olmadı. Şu anda ameliyat sonrası gayet iyi durumdayız" dedi.

'BU GÜNLERİ GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Anne Tuba Marmara, henüz 5,5 aylıkken çocuğunun damarlarındaki sorunun saptandığını ve bu durumu öğrendiğinde çok korktuğunu anlatarak, "Birçok doktora gittik; ama hiçbir yer tam bir şey söylemedi. Daha sonra eşimin arkadaşının yönlendirmesiyle Ankara Dr. Sami Ulus Devlet Hastanesi’ne geldik. Burada doğum oldu. Riskli olduğu için ameliyatı yaptırıp yaptırmamakta tereddüt ettik. Sonra doktorumuza güvendik. Bugün 6'ncı günü ve solunum cihazından da ayrıldı. Bugünleri gördüğümüz için mutluyuz. Benim hiç ümidim yoktu, 'ameliyattan çıkamaz' diye bekliyordum" diye konuştu.

Arif Marmara ise "İyi ki çocuğumuzu ameliyat ettirmişiz. Şu an bebeğimizin sağlık durumu gayet iyi" dedi.



