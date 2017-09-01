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Kalp- damar hastaları et tüketirken dikkatli olmalı

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'de diyetisyen Evin Yananer, Kurban Bayramı sürecinde özellikle kolesterol ve kalp damar rahatsızlıkları olan kişilerin, haşlama ya da fırında pişirilmiş etleri yemesini önerdi. Kırmızı etin yüzde 20'sinin...

Kalp- damar hastaları et tüketirken dikkatli olmalı

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'de diyetisyen Evin Yananer, Kurban Bayramı sürecinde özellikle kolesterol ve kalp damar rahatsızlıkları olan kişilerin, haşlama ya da fırında pişirilmiş etleri yemesini önerdi.
Kırmızı etin yüzde 20'sinin yağ olduğunu belirten Yananer, bu nedenle rahatsızlığı olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Diyetisyen Evin Yananer şöyle dedi:
"Kurban bayramında toplum olarak et tüketimimiz fazla. Kolesterol ve kalp- damar hastası olanlar özellikle bu dönemde çok dikkat etmeli. Kırmızı etin kolesterol ve doymuş yağ içeriği biraz daha yüksektir. Kırmızı etin içeriğinin yüzde 20'si yağdır. Mide rahatsızlığı ve sindirim sıkıntısı yaşayanlar ekstra dikkat etmeli. Yeni kesilmiş olan etin sertliği biraz daha fazla olduğu için sindirim sıkıntısı, hazımsızlık şikayeti yaratacağından, etin 24 saat bekletildikten sonra tüketilmesi daha doğru olacaktır."
SU TÜKETİMİ VE PORSİYON BOYUTU ÇOK ÖNEMLİ
Yoğun et tüketimi nedeniyle toksit maddelerin vücuttan atılması için en az 3 litre su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Evin Yananer şunları söyledi:
"Bu dönemde su tüketimi de çok önemli. Kurban bayramında tatlı ikramları da fazla. Şeker hastalarının da burada çok dikkat etmesi gerekecek. Normal diyet prensipleri neyse o şekilde devam etmeliler. Bu hastalar için bayramda porsiyon ölçüleri de kontrollü olmak zorunda. Bayramda et tüketiminden dolayı kolesterol riski olacağı için, kahvaltı başlangıcı domates salatalık destekli yağsız bir peynir olabilir. Et tüketimi olması gereken porsiyon boyutunu asla aşmamalı. Akşam biraz daha hafif beslenme ile geçirilmeli."
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