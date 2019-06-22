Kalp ameliyatı sonrası tansiyon ilacından kurtuldu

MUĞLA'da, aort damarında darlık belirlenen hipertansiyon hastası Servet Barin (19), kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Tansiyonu düzelen Barin, 6 yıldır kullandığı ilaçlarından kurtuldu.Menteşe'deki bir restoranda garson olan Servet Barin, 6 yıldır yaşadığı hipertansiyon rahatsızlığının nedeninin kapsamlı araştırılması amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kardiyoloji kliniğine başvurdu. Yapılan kontrollerde, Barin'in vücuduna kan götüren aort damarında darlık olduğu tespit edildi ve ameliyat olmasına karar verildi. MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar, ekibiyle 4 saat süren kalp ameliyatını gerçekleştirdi. Başarılı operasyonun ardından hipertansiyonu düzelen Barin, 6 yıldır kullandığı ilaçlarından kurtuldu. Doç. Dr. Buğra Harmandar, "Son 2 yıldır Muğla'da azimle çabalayarak hem erişkin hem de çocuk kalp ameliyatlarının yapılabilmesi için gerekli tüm teknik donanım ve altyapıyı hazırladık. Kalp cerrahisi merkezimizde 6 aydır en kompleks yetişkin ve çocuk kalp ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirmekteyiz" dedi. Barin'in kalpten çıkarak vücuda kan götüren ana aort damarının kum saati gibi daralmış olduğunu gördüklerini belirten Harmandar, "Bu daralma olan bölümü kesip çıkararak, bu alana suni bir damar yerleştirdik. Vücudun alt kısmına basınçlı kan verdik. Ameliyattan sonra hastanın tansiyonunun bir süre daha yüksek gitmesini bekliyorduk ama hemen düzeldi. Bu hastamızdaki ilginç nokta, 19 yaşına kadar yüksek tansiyonla yaşamış olmasına ve uzun yıllar ilaç kullanmış olmasına rağmen ameliyattan sonra yüksek tansiyonunun tamamen düzelmesi. Ayrıca ilaç kullanma ihtiyacının kalmamış olması. Bu sebeple kendisini şanslı görüyoruz" dedi.

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