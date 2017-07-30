Kalkınma Bakanı Elvan, cam kemik hastası kardeşlere sahip çıktı

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'in merkez Akdeniz İlçesi kırsal kesiminde bulunan Arslanköy Mahallesi'ndeki bir programa katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anneleri ile yaşayan cam kemik hastası 51 yaşındaki Aynur ile 53 yaşındaki Fatma Alp kardeşleri ziyaret etti.

Vali Ali İhsan Su ve beraberindeki heyetle birlikte iki kardeşin yaşadığı eve giden Bakan Elvan, kız kardeşlere isteklerini sordu. 1300 rakımlı dağ köyü olan Arslanköy Mahallesi'nde yaşamanın tedavileri için çok zor olduğunu aktaran kız kardeşler, Bakan Elvan'dan bu konuda yardım istedi. Merdivenlerden inemedikleri için dışarı çıkamadıklarını anlatan kız kardeşlerden Aynur Alp, şöyle dedi:

"Kışın kar yağınca eve hapsoluyoruz, çok zorlanıyoruz. Yatalak ablamı evden çıkarıp hastaneye götürmek çok zor oluyor. Ev sorunumuz var. Bu evde sağlıklı şekilde yaşayıp tedavi olmaya gidemiyoruz. Mersin'de, daha rahat girip çıkabileceğimiz bir ev bakıyoruz. Ambulans kardeşimi götürmek istemiyor buradan. Bağlasak kırılıyor. Bağlamasak da merdivenden indirip çıkaramıyoruz. Merkezde kiralık ev aradık ancak evin lavabosunun da yerde olması, bizim için uygun olması gerekiyor. Durumumuz yetmiyor."

Kız kardeşlerin isteklerini not ettiren Elvan, Vali Su'ya kız kardeşlerle ilgilenmesi talimatını vererek isteklerinin yerine getirilmesini istedi.

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