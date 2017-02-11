Kalkınma Bakanı Elvan: Biz büyümeye devam ediyoruz

Şahismail GEZİCİ/ ELAZIĞ, () - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Malatya'dan karayolu ile geldiği Elazığ'da görüştüğü işadamlarına cazibe merkezi programını anlattı. Bakan Elvan, engel olunmasına rağmen Türkiye'nin hızla büyüdüğünü belirterek, "Türkiye önüne engeller konulmasına rağmen hızla büyüyor, kalkınıyor. Gelişmiş ülkeler büyümelerini aşağıya çekerken, biz büyümeye devam ediyoruz" dedi.

Malatya'dan karayolu ile Elazığ'a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ilk olarak Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Valilik bahçesinde Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Ömer Serdar, Metin Bulut ve daire müdürleri tarafından karşılanan Bakan Elvan, valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önüne engel bırakılmasına rağmen büyümeye devam ettiğini anlatan Bakan Elvan şunları söyledi:

"Türkiye önüne önce engeller konulmasına rağmen hızla büyüyor, kalkınıyor. Gelişmiş ülkeler büyümelerini aşağıya çekerken biz büyümeye devam ediyoruz. Türkiye gelişmeye devam ediyor. Biz gerçekten koşuyoruz ama nasıl koşuyoruz. Engelli koşu yapıyoruz. Artık yeni anayasa değişikliğiyle birlikte engelli koşu kalkacak, engelsiz koşuya gireceğiz ve çok daha hızlı bir şeklide bu ülkenin gelişmesi, kalkınması için mücadele yapacağız. Yeni hükümet sistemimizde de milleti merkeze oturtuyoruz. Yani siyasetin merkezinde millet var. Devletin yönetimini merkezinde yine millet var. Mecliste yine millet var. Hangi açıdan bakarsanız bakın ister yasama, ister yürütme, ister yargı artık merkezde millet olacak. Milletin vesayeti dışında hiçbir vesayeti kabul etmiyoruz. Milletimiz ne söylerse bizim de söyleyeceğimiz de o dur. Biz bu konuda son derece hassasız. Son 15 yılda bizim elde etmiş olduğumuz başarının sırrı da budur. Milletle bütünleşmemiz milletin derdiyle dertlenmemiz, milletin talebi isteği neyse o talepleri o istekleri bizatihi kendimizin talebi kendimizin isteği gibi görmemizdir. Milletimizin derdinin kendi derdimiz olarak görmemizdir. Bizim diğer partilerden en büyük farkımız bu. Dolayısıyla şaşırmasınlar, milletin bu kadar destek verdiği, bu kadar büyük teveccühte bulunduğuna şaşırmasınlar. Çünkü biz bundan sonraki süreçte bugüne kadar olduğu gibi yine milletle bütünleşmeye milletle kaynaşmaya milletin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz."

"HALKTAN KORKAN BİR PARTİ OLUR MU?"

CHP'nin referandumla ilgili tutumu hakkındaki bir soru üzerine Bakan Elvan, "Halktan korkan bir parti olur mu? Şunu düşünüyorlar; 'Anayasa değişikliğini ne yapalım? da bir 'Anayasa Mahkemesi'ne mi götürelim?', 'Nasıl engelleyebiliriz/' düşüncesi içerisindeler. Halka gitmekten niye korkar insan? Demokraside temel unsur nedir? Halkın dediğinin olması, biz buna inanıyoruz. Halkımız ne derse bizim başımızın üstünde yeri var. Bizim temel farkımız o. Şimdi şunu duyuyorum; bazı araştırma kuruluşları, AK Parti'nin son 15 yıldaki başarısının sırrı nedir? Özellikle ana muhalefet partisinin başarısızlığının sırrı nedir? Araştırma yapıyorlarmış. Halkıyla, milletiyle dertlenmeyen, milletin derdine sahip çıkmayan, milletin düşüncesini dikkate almayan, milleti küçümseyen hiçbir kurum, hiçbir parti bu ülkeyi yönetemez. Millet bunlara destek vermez ama halkın derdiyle dertleşen, halkıyla bütünleşen bir parti güçlenerek, büyüyerek ülkeye hizmet etmeye devam eder. İşte AK Parti de budur" diye yanıtladı.

İŞADAMLARININ SORULARINI YANITLADI

Cazibe merkezleri programı bilgilendirme toplantısı kapsamında Elazığ'da bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Elazığ Valiliği'ndeki programının ardından AK Parti il teşkilatını ziyaret ederek partililer ile görüştü.

Bakan Elvan, daha sonra Akgün Otel'de işadamları ve yatırımcılarla yaptığı toplantıda cazibe merkezi çalışmalarını anlattı. Bakan Elvan, işadamlarının kafalarına takılan soruları cevaplamak için soru sormak isteyen işadamlarının isimlerini yazdırdıktan sonra söz vererek, sorularını yanıtladı.

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