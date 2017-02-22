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Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun, Hakkari'de 'Milli seferberlik' toplantısına katıldı

Behçet DALMAZ / HAKKARİ, () - KALKINMA Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK), İş-Kur Müdürlüğü ve Ticaret Sanayi Odasının ortaklaşa düzenlediği Hakkari'deki 'Milli seferberlik' toplantısına katıldı. Hakkari...

Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun, Hakkari'de 'Milli seferberlik' toplantısına katıldı

Behçet DALMAZ / HAKKARİ, () - KALKINMA Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK), İş-Kur Müdürlüğü ve Ticaret Sanayi Odasının ortaklaşa düzenlediği Hakkari'deki 'Milli seferberlik' toplantısına katıldı.
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen ve kentteki STK'lar ile iş adamlarının katıldığı 'Milli seferberlik toplantısında konuşan Bakan Yardımcısı Coşkun, Başbakan Binali Yıldırım'ın bir süre önce açıkladığı cazibe merkezleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun şöyle dedi:
"Hakkari'nin de içinde olduğu 23 ilde yeni bir yatırım seferberliği yapıyoruz. Bu seferberlikle özellikle bu bölgedeki işsizliği gidermek, yatırımlara hız kazandırmak, yeniden hem devlet, hem de özel teşebbüsle işbirliği yapmak suretiyle bu bölgeyi hakkettiği noktaya taşıyacağız. Burada devletimizin imkanlarıyla tamamen özel sektör desteklenecek ve bölgenin dinamikleri harekete geçirilecek. Buradaki yer altı ve yer üstü bütün zenginlik kaynaklarımız üretime sokulacaktır." 
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, Hakkari'nin ve bölgedeki illerin kalkınması için yoğun bir çabanın gösterildiğini söyledi.
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