Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun, Hakkari'de 'Milli seferberlik' toplantısına katıldı (2)

BAKAN YARDIMCISI BİTLİS'TE

Hakkari’den helikopterle Bitlis’e gelen Bakan Yardımcısı Coşkun, Kültür Merkezi’nde Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük, DAKA Genel Sekreteri Emin Yaşar Demirci, kurum amirleri ve işadamlarıyla toplantı yaptı.

Toplantının açış konuşmasını Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük yaptı. Daha sonra konuşan Kalkınma Bakanı Yardımcısı Yusuf Coşkun, Başbakan Binali Yıldırım’ın 4 Eylül 2016'da Diyarbakır’da açıkladığı ve 23 ili kapsayan cazibe merkezlerinin bölgenin kalkınmasında önemli rol oynayacağını söyledi. Coşkun konuşmasında, bölgedeki illerin aynı kaderi paylaştığını belirterek, "Bu bölgenin sorunlarını çok iyi biliyoruz. 4 Eylül’den bugüne kadar çok ciddi istişare toplantıları yapıldı. Daha önce bölgeye değişik teşvik paketleri açıklandı. Onlarda yaşanan sıkıntılar göz önüne alınarak çok ciddi bir çalışma sonucunda bu cazibe merkezleri projesi Kalkınma Bakanlığı tarafından usul esaslar belirlenerek, talepler alınmaya başlandı. Ana hedef Türkiye’de gelişmesini tamamlamış, bölgesel olarak kalkınmasını istediğimiz ölçülerde tamamlayamamış iller var. Bu makası en hızlı şekilde kapatmak için bir seferberlik programı açıkladık" dedi.

TERÖR NEDENİYLE EKSİK KALAN NE VARSA BERTARAF EDECEĞİZ

Devlet ve özel sektör ortaklığıyla kalkınma seferberliği hazırladıklarını da anlatan Coşkun, "Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Van olmak üzere 23 ilimiz makus talihini yıkacak. Terörden eksik kalan ne varsa bunu bertaraf edeceğiz. Bitlisliyi Bitlis’te doyurmak suretiyle Bitlisin bütün imkanlarını seferber ederek yatırımı kalıcı hale getirmek, üretimi sürdürülebilir tutmak için bu ilimizi hak ettiği yere taşıyacağız. Tabi sadece bu devlet imkanları ile olmaz. Bugün Türkiye’deki yatırımların dörtte üçü devlet tarafından yapılan yatırımlardır. Son dönemlerde bu bölgenin alt yapı yatırımları tamamlandı. Kamu, devlet bu konuda yapması gerekenleri yaptı. Eksik kalan özel sektörün yatırımları yapmasıdır. Bununda zamanı geldi artık. Bugün terörle mücadelede güvenlik güçlerimiz operasyonlarına devam ediyor. Ama bu sadece başlı başına bu bölgenin sorunlarını gidermeye yetmeyecektir. Güzel yatırımlar olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI