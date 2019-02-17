Kalkan balığı enstitüde üretilecek

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Akdeniz Su Ürünleri Üretim, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nde, kalkan balığının üretim çalışması başlatıldı.

Merkezi Demre'de bulunan Akdeniz Su Ürünleri Üretim, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü ile Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde 2007 yılında başlatılan Yassı Balık Üretimi Projesi ile Trabzon Su Ürünleri Enstitüsü'nden getirilen kalkan balığı yavruları enstitüde büyütüldü. Proje başarıyla uygulanıp, 2012 yılında sonlandırılırken, 15-20 ayda kalkan yavruları 1.5- 2.5 kilo ağırlığa ulaştı. Beymelek'teki Acısu'dan alınan ve deniz suyuyla karıştırılan suda üretilen kalkan yavruları o dönem satışa sunuldu. Bu süreçte kalkan balıkları üzerinde beslenme, büyüme, hastalık gibi konularda araştırma yapıldı.

YAVRULAR ANAÇ OLDU

Projenin başarısının ardından 2012 yılında Akdeniz Su ürünleri Enstitüsü'nde kalkan balığı anacı üretimine başlandı. Anaç için 30-40 gram olarak alınarak beslenen yavrular, 2018 yılı sonunda 4 ile 6 kilograma kadar ulaştı. Beymelek Dalyanı'nın ana su kaynağı olan Acısu'dan kanallarla getirilen 16-17 derelik su ile deniz suyu karıştırılarak binde 17 tuzluluk oranındaki suda yavrular büyütüldü ve anaç haline geldi. Anaçlardan uygun olanlar, özel olarak hazırlanan kapalı alanda, yassı balık yetiştirme ünitesine alındı. Yassı balık yetiştirme ünitesinde fototermo periyot uygulamasına geçildi. Bu uygulamayla ışıklandırma süresiyle su ısısı üzerinde Karadeniz koşullarını sağlayacak sistem kuruldu. Yetiştirme ünitesindeki anaçlardan alınan yumurtalarla larva üretim çalmaları sürüyor. Bu yöntemle kalkan yavrusu üretimi enstitüde gerçekleştirilecek. Böylece Karadeniz kalkan balığı Akdeniz'deki acı sularda üretilmiş olacak.

Enstitü Müdürü Rızvan Süyek, "2004 yılında Türk hükümetiyle Japon hükümeti arasında yapılan anlaşma gereği, Japon İşbirliği Kalkınma Ajansı ile enstitümüz arasında yassı balık üretim projesi başlatılmıştı. Bundan sonraki aşamada beslediğimiz yavrulardan elde ettiğimiz anaç adaylarını beslenme ortamına aldık. Bunlardan üretimi gerçekleştirme çalışmaları başlattık. Bunun için Karadeniz suyunun ortamını sağlamak amacıyla kuluçkahanemizde fototermo uygulamasını başlattık. Bu teknolojik geliştirmeyle yavru üretimi çalışmalarını başlattık ve devam ettirmekteyiz. Böylece Karadeniz'de yetiştirilen kalkan balığını Akdeniz'de de yetiştirerek belli bir başarı elde etmek istiyoruz" dedi.



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