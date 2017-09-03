Kalıp ustasının Atatürk Aşkı

MANİSA'da kalıpçı, 2 çocuk babası, 63 yaşındaki Hasan Balcı, Manisa sokaklarında, kamyonetinin kasasına yerleştirip, etrafını Türk bayrakları ile donattığı 200 kilo ağırlığındaki bronz Atatürk büstünü ile dolaşıyor.Manisa'da Yunusemre İlçesi Kenan Evren Sanayi Sitesi'nde kalıp imalatı yapan Hasan Balcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisini göstermek için farklı bir yola başvurdu. Kalıp ustası Balcı, çift kabinli kamyonetinin kasasına monte ettiği Atatürk büstünü Türk bayrakları ile donatıp Manisa sokaklarını dolaşıyor. Atatürk aşığı Balcı, üzerinde 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' yazılı 200 kiloluk Atatürk büstünü satın aldığını, farkındalık yaratmak için bu düzeneği kendisinin kurduğunu söyledi.GÖRENLER ŞAŞIRIYORBalcı, 3 yıl önce özel bir tasarımla aracına monte ettiği Atatürk büstününün görenlerin ilgisini çektiğini, fotoğraf çetirmek istediklerini kaydetti. Balcı, şöyle dedi:"200 kiloluk büstü yaptığım tasarımla aracıma yerleştiriyorum. Özellikle 29 Ekim Cumhuriyet ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda aracıma bu büstü yerleştirip Manisa sokaklarında dolaşıyorum. Görenler önce şaşırıyor, daha sonra alkışlıyor. Milli bayramlarımızı gönlümüzce yaşayabilmemiz için kendi yaptığım konseptle kutluyorum. Önce saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyarak başlıyorum. Gün boyunca Manisa sokaklarını ve caddelerini, her yeri dolaşıyorum. Bunu yaptığım zaman o gece rahat uyuyabiliyorum."ÇALIŞANLARINA ATATÜRK KİTAPLARINI OKUTUYORAracından indirdiği Atatürk büstünü işletmesinin ortasına yerleştiren Balcı, çalışanlarına da Atatürk'ü anlatıyor. Onlara Atatürk'ü konu alan kitaplar da okutan Balcı, "Çalışanlarıma bu kitapları veriyorum ve 3 ayda okuyup, bitirmelerini istiyorum. Onlar da böylelikle Atatürk'ü en iyi şekilde tanıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.Araçı ve dükkanında tututuğu Atatürk büstünün yanı sıra Balcı, Atatürk Anıtı olmayan kırsal mahalleer de destek oluyor. Balcı, Demirci ilçesinin kırsal mahallesi Köylücü'ye Atatürk büstü yaptırdığını anlatırken şöyle devam etti:"Atasına sahip çıkmayan ülke hiçbir şeye sahip çıkamaz. O ülke yok olmaya layıktır.Atatürk'ü unutturmaya çalışıyorlar. Ben tek başıma da kalsam asla buna izin vermeyeceğim. Atatürk'ümüzü dosta düşmana gösteriyorum. Unutanların ve unutturmaya çalışanların zihnine kazımaya çalışıyorum. Belki birilerine örnek oluruz ve benim gibi Atatürk sevdalısı insanların sayısını arttırabiliriz."Balcı, Atatürk büstlerine yapılan saldırılara çok üzüldüğünü ekledi.

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