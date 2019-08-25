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Kalın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda çıkan çatışmada şehit olan 3 asker ile ilgili olarak, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve teröristler bunun bedelini ağır bir şekilde...

GENEL 25.08.2019, 12:57
Kalın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda çıkan çatışmada şehit olan 3 asker ile ilgili olarak, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve teröristler bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler" dedi.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekâtında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit, 7 askerin yaralanmasına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı. Kalın, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda şehadet mertebesine ulaşan üç askerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve teröristler bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

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