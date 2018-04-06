Kaleiçi'nin kedileri evsiz kalacak

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, tarihi Kaleiçi'nde kurulan 51 kedi evinin kaldırılması yönünde karar alındı. Kedi evlerini kuran Hasan Kilit, “Küçücük kedi evleri, dev surların görüntüsünü engelliyormuş. Bize söylenen gerekçe bu" dedi.

Antalya'nın tarihi bölgesi Kaleiçi'nde, Kale Kapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit tarafından geçen aylarda 'kedi parkı' kuruldu. Kale Kapısı'nda, surların önüne renkli ahşaplardan 50'şer santimetre boyunda 51 kedi evi yerleştiren Kilit, burada 100'e yakın kedinin bakımını yaptı. Kedilere hem mama verip hem de hasta olanları tedavi ettiren Kilit, kurduğu stantta Antalya'yı ve Kaleiçi'ni tanıtan broşür ve magnetleri ücretsiz dağıttı. Kısa sürede hem kent sakinlerinin hem de tarihi bölgeyi ziyarete gelen turistlerin ilgi odağı olan 'kedi parkı' için bazı kişiler, bağış yaparak, kedilerin bakımına destek olmak istedi. Bunun üzerine bağış kutusu oluşturan Kilit, biriken paraları kedilerin bakımı için harcadı.

KURUL, KALDIRILMASINI İSTEDİ

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca kısa süre önce Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi başta olmak üzere 6 kuruma gönderilen yazıyla 'kedi parkı' içindeki ücretsiz mama dağıtım standının ve kedi evlerinin kaldırılması istendi. KALEDER tarafından mama standı kaldırılırken, kedi evlerine dokunulmadı. Kedi evlerinin kaldırılmasına izin vermeyeceğini ve yeni proje için kolları sıvadığını kaydeden KALEDER Başkanı Hasan Kilit, “Küçücük kedi evleri, dev surların görüntüsünü engelliyormuş. Bize söylenen ve kaldırmamız için sunulan gerekçe bu. Burada turistlere bir nevi gönüllü rehberlik yapıyoruz. Kaleiçi'ni tanıtıyoruz. Kedilerle fotoğraf çektiriyor insanlar. Burada bir hareketlilik oluşmaya başlamıştı ama kaldırmamızı istiyorlar" dedi.

Başkan Kilit, ayrıca kararla ilgili yetkililerle görüşmeye çalıştığını ve yeni proje oluşturup, kedi evlerini korumaya çalışacağını söyledi.

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