banner314

banner325

Son Dakika

Kalede intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

Kayseri Kalesi'ne çıkarak intihara kalkışan A.Ö (26) polis tarafından ikna edildi. Kalenin surlarında A.Ö.'yü görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, A.Ö.'yü ikna etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri de A.Ö.'nün...

GENEL 22.10.2019, 19:37

Kayseri Kalesi'ne çıkarak intihara kalkışan A.Ö (26) polis tarafından ikna edildi.
Kalenin surlarında A.Ö.'yü görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, A.Ö.'yü ikna etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri de A.Ö.'nün atlama ihtimaline karşı yerde önlem aldı. Polisin yaklaşık yarım saat süren çabasıyla A.Ö. ikna edilerek, kaleden indirildi. A.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 22 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:17
Öğle 12:54
İkindi 15:51
Akşam 18:20
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2