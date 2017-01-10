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Kaldırımlar kar altında,yürümek çileye dönüştü

Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK/ İSTANBUL,() İstanbul'da işe gidecekler erken saatlerde yola koyuldu. Ancak karla kaplı ara sokaklar ve buz tutmuş kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kendilerince karda yürüme şekilleri geliştiren vatandaşlar,...

Kaldırımlar kar altında,yürümek çileye dönüştü

Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK/ İSTANBUL,() İstanbul'da işe gidecekler erken saatlerde yola koyuldu. Ancak karla kaplı ara sokaklar ve buz tutmuş kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kendilerince karda yürüme şekilleri geliştiren vatandaşlar, işe gitmek için her yolu denedi. Kimi kardan giderken, kimileri de tek sıra halinde yürüyerek düşmekten kurtuldu. Şişli Çiftecevizler Camii etrafında oluşan buz sarkıtları iki metreyi buldu.


ARAÇLAR KAR ALTINDA


Arabaları ile işe gideceklerin çilesi daha fazlaydı. Önce karla kaplı araçların içinden hangi aracın kendi araçları olduğunu tespit ettiler daha sonra karları temizlemek zorunda kaldılar. Fırça ve süpürgelerle araçlarını temizleyen sürücüler, güçlükle işe gitti. Karla kaplı kaldırımları açmak için Şişli Belediyesi'ne bağlı işçiler kaldırımlardaki karı küredi.


"YOLU İNCE TUZ İLE AÇMAYA ÇALIŞTI"


İşe gitmek için arabasını bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan bir kişi, "Araçlar yola çıkamıyor. belediye ekipleri de ilgilenmiyor.Biz de kendi şartlarımızla yolu açmaya çalışıyoruz. Bakkala gittim. Kalın tuz kalmamış. bende ince tuz aldım. Yolu açmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. İşe gitmek için aracını temizleyen Lokman Karataş ise "Son 30 yıldır böyle bir kış görmedim. İşe gitmek için aracımı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışıyorum" dedi.


"KENDİ YOLUNU KENDİ AÇIYOR"


Belediye ekiplerinin yetersiz kaldığı yerde vatandaşlar kendi yolunu kendileri açtı. Belediye ekiplerinin sokağı temizlemediği için kendi yolunu kendi açan mahalle sakini Muammer Dönmez, " Dört gündür belediye ekipleri buraya gelmiyor. Biz de kendi yolumuzu açıyoruz.Sabah yaşlı bir kadın düştü. Karda yürümek zor. Hayrımıza yolu açıyoruz" diye konuştu.
(FOTOĞRAF) 

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