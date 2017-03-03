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Kaldırıma tüküren karikatüristi uyarınca yumruk yedi

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, yere tüküren karikatürist E.D.'yi uyaran Metin Özgül hakarete uğrayınca zabıtaya haber verdi. Zabıtanın işlem yapması üzerine sinirlenen E.D., Metin Özgül'e yumruk attı. İzmit Belediyesi Basın...

Kaldırıma tüküren karikatüristi uyarınca yumruk yedi

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, yere tüküren karikatürist E.D.'yi uyaran Metin Özgül hakarete uğrayınca zabıtaya haber verdi. Zabıtanın işlem yapması üzerine sinirlenen E.D., Metin Özgül'e yumruk attı.
İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü çalışanlarından Metin Özgül belediye önündeki Sabri Yalım Parkı'nda tezgah açıp karikatür çizen E.D.'nin kaldırıma tükürdüğünü görünce, "Şimdi bu olmadı. Hele ki bir sanatçıya hiç yakışmadı" diye uyardı. Metin Özgül, E.D.'nin hakaret ve küfürler ederek kendisine karşılık vermesi üzerine zabıtaya haber verdi.
Zabıta memurları parka gelerek E.D.'ye yere tükürmesi nedeniyle Kabahatler Kanuna göre işlem yapacağını bildirdi. Bu sırada, zabıta memurlarının arasında bulunan karikatürist E.D. hakaretler ederek Metin Özgül'e yumruk attı. Hastaneden 2 gün 'iş göremez' raporu alan Metin Özgül, E.D. hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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