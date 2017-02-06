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Kalbi delik liseli genç intihar etti

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, lise öğrencisi 18 yaşındaki Muhammet Çoban, evde yalnız olduğu sırada kendisini salonun tavanındaki kancaya iple asarak yaşamına son verdi. Doğuştan kalbi delik olan ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen...

Kalbi delik liseli genç intihar etti
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, lise öğrencisi 18 yaşındaki Muhammet Çoban, evde yalnız olduğu sırada kendisini salonun tavanındaki kancaya iple asarak yaşamına son verdi. Doğuştan kalbi delik olan ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Çoban'ın intihar nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Köyceğiz Naip Hüseyin Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Muhammet Çoban, dün anne, baba ve kız kareşinin Pınarköy Mahallesi'ndeki dedesini ziyarete gitmeleri üzerine evde yalnız kaldı. Doğuştan kalbi delik olan, uzun süredir tedavi gören ve bu nedenle de bunalımda olduğu ileri sürülen Çoban, evlerinin salonunda tavanda bulunan kancaya iple kendini asarak intihar etti.
Daha önce de bir kez intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenilen gencin cesedi, aynı gün saat 23.00 sıralarında eve dönen ailesi tarafından bulundu. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çoban'ın cesedi otopsi için Muğla Adil Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İntihar nedenini belirtir bir not bırakmadığı belirlenen Muhammet Çoban'ın ölümü ailesi ve okul arkadaşlarını yasa boğdu. Jandarma, Çoban'ın intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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