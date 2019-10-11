Kalaycı ustası, yetiştirecek çırak bulamıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş kalaycılığın tek ustası Halis Şimşek (63), mesleğini çok sevdiğini ancak yetiştirecek çırak bulamadığını söyledi.



Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın karşısındaki eski hanın girişinde iş yeri bulunan Halis Şimşek, 50 yıldır kalaycılık yapıyor. Artık yetiştirecek çırak bulamadığını belirten Şimşek, "Kalaycılığa 1970 yılında çırak olarak başladım. Bu mesleği yaparak, evlendim. 3 çocuğum oldu. 3'ünü de üniversitede okuttum. Bizim ekmeğimiz bu işten. Başka bir meslekten anlamam. Ben zor ve pis gibi görünen bu mesleğimden memnunum. Getirisi çok değil eskisi gibi iş de yok ama ben bu işi severek yapıyorum" dedi.



Bitme noktasına gelen mesleklerden olan kalaycılığın Tarsus'taki son temsilcisi olduğunu kaydeden Şimşek, "Çocuklar ilkokul, ortaokul derken liseye gidiyor sonra üniversiteye başlıyorlar ve çıraklık düşünen olmuyor. Biz de çırak bulamadığımız için yeni ustalar yetiştiremiyoruz. Çırak bulamazsak mesleğimiz bitecek. Ben elim ayağım tuttukça, aklım yerinde oldukça, bu işi ölene kadar sürdüreceğim" diye konuştu.



En lezzetli yemeklerin bakır tencere ve kaplarda piştiğini belirten Halis Şimşek, "Bakırda pişen yemek daha lezzetli oluyor. Özellikle baklagilleri pişirirken çıkan asit bakır, kapta yok oluyor. Bakır asidi çekiyor ve yemeğe lezzet katıyor; ancak bakır kapların mutlaka kalaylı olması lazım. Kalayı giden bakırı zarar vermeden tekrar kalaylatmak gerekiyor" dedi.