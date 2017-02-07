Kahvehaneye açıldığı gün kumar baskını: 5 gözaltı

MARMARİS'te gündüz çalışma ruhsatı verilen bir kahveye akşam baskın yapan polis, tombalayla kumar oynattığı öne sürülen işletmeciyle birlikte toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Tepe Mahallesi 33 Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin 4'üncü katındaki kahvehaneye baskın yaptı. Kumar oynadıkları tespit edilen K.A.(25), S.Ö. (26), M.A.Ö. (26), M.K. (28) ile işletmeci Z.A. (25) gözaltına alındı. Kahvehanede bulunan el yapımı tombala makinesi, 17 tombala kartı ve 300 tombala fişine el konuldu. Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne götürülen 5 şüpheliye; Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 227 lira ceza kesildi. İşletmeci Z.A. adliyeye sevk edilirken, diğer 4 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Kahveyi işleten Z.A.'nın saat 16.00'da ilçe belediyesinden çalışma ruhsatı aldığı ve faaliyetine yeni başladığı, sadece açılışından 6 saat sonra polis tarafından kumar oynatmaktan operasyon yapıldığı belirtildi.FOTOĞRAFLI