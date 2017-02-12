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Kahvede cinayet (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİLER Sakarya'nın Erenler İlçesi Değirmendere Mahallesi'nde kahvede Yunus Helvacı'yı 8 kurşunla öldüren Mustafa Karataş'ın evi bugün öğle saatlerinde kamyonetle gelen kar maskeli...

Kahvede cinayet (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİLER
Sakarya'nın Erenler İlçesi Değirmendere Mahallesi'nde kahvede Yunus Helvacı'yı 8 kurşunla öldüren Mustafa Karataş'ın evi bugün öğle saatlerinde kamyonetle gelen kar maskeli 2 kişi tarafından ateşe verildi. Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.
Cinayetten sonra yakalanan şüpheli Mustafa Karataş'ın karakolda sorgusu devam ederken, öldürülen Yunus Helvacı'nın yakını olduğu ileri sürülen kar maskeli 2 kişi kamyonetle gelerek kapıyı kırıp girdikleri evi ateşe verdi.
Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ateşe verilen evde ve çevresinde inceleme yaptı. Görgü tanıklarından Fatma Kansız 2 kişinin kapıyı kırıp içeri girerek evi ateşe verdiğini belirterek, "Beyaz bir kamyonetle geldiler. Kapıyı kırarak içeri girdiler. İçeride hiç kimse yoktu. Ateşe verdiler çıktılar" dedi.

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