Kahveciler Federasyon Başkanı: En büyük sıkıntı sigara yasağı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TÜRKİYE Kahveciler Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, sigara yasağıyla ilgili son çıkan yasağın esnafı büyük sıkıntıya soktuğunu söyledi. Ağaoğlu, "Bir de bu sektenin üzerine şimdi sigara ile ilgili radikal kararlar alınırsa, dükkan önü açık alanda da içilmez diye bir yasa çıkarsa, esnafımız bundan çok mağdur olacaktır" dedi.

Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde Kahveciler Odası Başkanı Yıldız Filiz'i ziyaret etti. Kahveci esnafının son zamanlar büyük sıkıntılar ile karşılaştığını ve bu sıkıntıların başında sigara yasağının geldiğini söyleyen Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de odalarımıza bağlı 100 bin iş yeri var. Bu 100 bin iş yerinde en büyük problem günümüzdeki sigara yasağı. Daha önce sigara yasağı çıkmıştı ve uygulanıyordu. Sigara yasağı uygulanmaya başlandı ve esnafımız da buna göre dükkanını önüne açılır, kapanır tavan yaptırdı. Açılır, kapanır tavan ile birlikte şu anki meclis gündeminde olan yasa değişikliği ile 'Açılır, kapanır bölümde de sigara içilmez' maddesi var. Ülke önemli bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz'dan sonra ekonomik kriz var. Dolar yükselmesi, bazı maliyetleri artmasıyla birlikte esnafımıza bir sekte vurdu. Bir de bu sektenin üzerine şimdi sigara ile ilgili radikal kararlar alınırsa, 'Dükkan önü, açık alanda da içilmez' diye bir yasa çıkarsa esnafımız bundan çok mağdur olacaktır. Tamam kapalı alanda içilmiyor. Ama açık alanlarda hoşgörü ile bakılması taraftarıyım. Buna bir çözüm bulunmasından yanayım. Zaten esnafın durumu kötü. Son yaşanan olaylarda en çok etkilenen kesim bizim esnaf ve sanatkarımız ve meslektaşlarımızdır."

Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, sigara yasağından etkilenen kahveci esnafı için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEP) faizsiz kredi talebinde bulunduklarını söyledi. Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Maalesef ki, KOSGEP'ten kahveci esnafı yararlanamıyor. Halbuki kahveci esnafının KOSGEP'ten yararlanmasını bırakın, Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve özellikle sigaradan etkilenen kahveci esnafına faizsiz kredi verilmesi lazım. Bu kredi verilirse esnafa biraz faydalı olur. Bir çok esnaf borca girerek, bu açılır kapanır tavan sistemi yaptırdı. Doğalgaz sistemi kurdurdu. Bunların hepsi borçla yapıldı. Devlet büyüklerimizden bizim esnafımıza yardımcı olmalarını istiyorum."

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