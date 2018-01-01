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Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği 'Emine Sümeyye'

KAHRAMANMARAŞ'ta 2018'in ilk bebeği Orhan ve Hürümelek Alyas çiftinin 4'üncü çocuğu olan 'Emine Sümeyye' oldu. Baba Alyas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği için çocuğuna Erdoğan'ın...

Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği 'Emine Sümeyye'

KAHRAMANMARAŞ'ta 2018'in ilk bebeği Orhan ve Hürümelek Alyas çiftinin 4'üncü çocuğu olan 'Emine Sümeyye' oldu. Baba Alyas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği için çocuğuna Erdoğan'ın eşi ve kızının ismini koyduğunu söyledi.
Fabrika işçisi Orhan Alyas ile ev kadını eşi Hürümelek Alyas çiftinin 4'üncü çocuğu Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde saat 00.02'de 3 kilo 600 gram olarak dünyaya geldi. Normal doğum ile dünyaya gelen bebeğe Emine Sümeyye ismi konulurken, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Nuri Öksüz çifte hayırlı olsun dileklerinde bulunarak bebeğe altın taktı.

Baba Orhan Alyas, dördüncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği için çocuğa Erdoğan'ı eşi ve kızının adını verdiğini söyledi. Baba Alyas, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Bu sevgimden dolayı oğluma Tayyip Burhan adını bıraktım. Kızıma da Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanım ile kızı Sümeyye hanımın isimleri olarak Emine Sümeyye ismini bıraktım" dedi.
2018'in ilk bebeğini dünyaya getiren anne Hürümelek Alyas ise çok mutlu olduğunu söyledi.

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