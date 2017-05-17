Kahramanmaraş'ta, 'Savaş Mağduru Engelliler Uluslararası Arama' konferansı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - SAVAŞ nedeniyle engelli kalanlar ve onların ailelerinin mevcut durum ve sorunlarının belirlenmesi, bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı Savaş Mağduru Engelliler Uluslararası 1'inci Arama Konferansı Kahramanmaraş'ta başladı.

Savaş Mağduru Engelliler Uluslararası İşbirliği Teşkilatı tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bir otelde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Destekli Yaşam Strateji Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEYSAM) Başkanı Dr. Aylin Çiftçi yaptı. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada yaklaşık 65.3 milyon kişinin savaş nedeniyle kendi yurtlarından başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını ifade eden Aylin Çiftçi, yine savaşlarda kullanılan bomba ve silahlar nedeniyle birçok insanın engelli kaldığını söyledi.

DEYSAM olarak bu konuyla ilgili ihtiyaçları belirlemek, çözüm önerilerini tespit etmek ve uluslararası düzeyde işbirliği oluşturmak için şubat ayında İstanbul'da Savaş Mağduru Engelliler Uluslararası Zirve Programı gerçekleştirdiklerini kaydeden Çiftçi, şöyle dedi:

"Konuyla ilgili başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlık temsilcilerini aramıza almaya gayret ettik. Ve özel sektör temsilcilerini de aldık, çünkü bununla ilgili yaralar sarılırken bir takım desteklere de ihtiyaç olacak. Dolayısıyla kendilerinin bu konuya vereceği katkının çok önemli olacağını düşündük. Zirve programının sonunda bir işbirliği teşkilatı oluşturduk, Savaş Mağduru Engelliler İşbirliği Teşkilatı. Bundaki amacımız genelde zirve programları ve kongreler yapılır ama herkes dağılır gider, konu ortada kalır. Biz bu konu ortada kalmasın, uluslararası düzeyde devamı sağlanabilsin diye bir işbirliği teşkilatı kurduk ve teşkilatın üyeleri olabilecek kurum temsilcilerini Kahramanmaraş'ta bu zirvenin arama konferansını gerçekleştirmek üzere şubat ayında karar aldık" diye konuştu.

'SAVAŞ MAĞDURLARI RAKAMSAL OLARAK ORTAYA ÇIKACAK'

Bu çalışmada aralarında Türkiye'nin de olduğu 9 ülkenin temsilcileriyle birlikte yaptıklarını ve konferansa Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kanada ve İngiltere'den temsilcilerin katıldığını ifade eden Aylin Çiftçi şöyle devam etti:

"Önümüzde veriler yok. Savaştan dolayı görme yeteneğini kaybetmiş kaç kişi var, çocuk kaç tane var, eğitimi dahil olmuş olanlar ne kadarı, eğitim dışında kalanlar kaç kişi, aynı şekilde Bosna'da, Suriye'de Azerbaycan'da bunun karşılığı gelen rakamlar neler bütün bunları bir araştırmayla ortaya koymak gerekiyor. Birinci ihtiyaç araştırma ihtiyacı olarak ortaya çıktı. İnşallah bir yıl geçmeden elimizde bu konuyla ilgili veriler artık olabilecek. Savaştan dolayı yürüyemeyen, ellerini kullanamayan, akıl sağlığını kaybetmiş rakamsal olarak kaç kişi var, eğitime, istihdama dahil olan, olamayan bütün bunlar ortaya çıkmış olacak."

ÇELEBİ: HEM SİLAH SATIYORLAR HEM DE ENGELLİ TEKNOLOJİSİNİ

Konferansta konuşan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ise kan üzerinden beslenen devletlerin hiçbir zaman savaşların bitmesinden yana olmayacağını dile getirerek şunları dedi:

"Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni yayınlar ama sözleşmenin arkasında ne kadar durduğunu sattığı, ihraç ettiği silahlarla görürsünüz. Alacağınız kararlar barıştan bahseden devletlerin öncelikle insan odaklı bizi görmeleri, savaşların durması için silahların ihraç edilememesi ve bombaların satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu ciddi bir karar olacaktır. Ülkeler hem silah satıyorlar hem de hem bomba atıyorlar, onların bombalarıyla sakat kalıyoruz, peşinde de bize teknoloji satıyorlar. Yani iki yönüyle bizim üzerimizden oyunlar oynanıyor. Bir harp üzerinden geçiniyorlar, iki sakatlık üzerinden teknolojilerini bizlere ihraç ediyorlar. Bence değerli heyetimiz şunu dikkate almalıdır. Engelli teknolojisini; yani silah ihraç edenlere kurdurmamak adına ivedilikle Sanayi Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devrede olmak şartıyla sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarının işbirliğinde bu teknolojiyi biran önce devreye sokmalıyız."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da belediye olarak her zaman mültecilerin yanında olduklarını ve onların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Konuşmaların ardından Aylin Çiftçi, desteklerinden dolayı Erkoç'a teşekkür plaket verdi.

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