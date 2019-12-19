Kahramanmaraş'ta, 'acı biber yeme' yarışması

KAHRAANMARAŞ'ta, beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç'ın katılımıyla Maraş biberi yeme yarışması düzenlendi. Yarışmacıların kaşıkla acı pul biber yediği yarışmayı, 45.28 gram biber yiyen Adem Mağralı kazandı.Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO) ‘Sektörel eşleşmeler’ programının son konuğu ünlü beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç oldu. Programda, Kahramanmaraş’ın gıda sektörü masaya yatırıldı. Şehrin en önemli zenginliklerinden olan Maraş biberi, Maraş tarhanası ve Maraş paçasının konuşulduğu programın açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın zengin bir mutfağa sahip olduğunu belirterek, "13 bin yıllık medeniyet şehri Kahramanmaraş, Hititler'den Asurlular'a, Urartular'dan Romalılar'a, bu bölgede yaşamış tüm uygarlıkların en büyük tarihi ve kültürel mirasçıdır. Kahramanmaraş’ın, kültürel mirasını ve bu mirasın en önemli parçası olan gastronomi zenginliğini turizme kazandırmak istiyoruz. Geçmişin izlerini günümüze ulaştıran, Osmanlı saraylarına gelin olan Maraşlı sultanların saray mutfağına taşıdığı, eşsiz lezzet ve besleyici özelliği ile ön plana çıkan, geçmişin damak zevkini ve o dönemlere ait çok önemli tarihi bilgileri bugüne ulaştıran Maraş yemeklerini, bugün, çok kıymetli konuğumuzla birlikte tanıtmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.Ender Saraç ise Kahramanmaraş'ın çok güzel bir şehir olduğunu ve yemeklerinin harika olduğunu söyledi. Saraç, zayıflama çayı, kolesterol düşürücü macun gibi yiyecek ve içecekler yaparak, tariflerini verdi.TÜRKİYE'NİN İLK ACI BİBER YARIŞMASIDaha sonra acı Maraş biberi yeme yarışması düzenledi. Ender Saraç'ın 'Türkiye'de ilk defa' dediği yarışmaya 9 kişi katıldı. Yarışmacılar, 2 dakika içerisinde ahşap kutudaki pul biberden en fazla yiyen olmak için yarıştı. Kaşık kaşık yedikleri biberin acısıyla ter döken yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışmayı, 45.28 gramla Adem Mağralı kazandı. Mağralı'nın ödülü olan altın Maraş Biberi broşunu, Ender Saraç verdi.Yarışmacılara ağızlarını tatlandırmaları için Maraş dondurması ikram edildi.