Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir...
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
ABD’de küçük uçak düştü: 6 ölü
ABD’de küçük uçak düştü: 6...
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan coşkusu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.  Atatürk Meydanı'nda düzenlenen ilk tören, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na...

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan coşkusu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. 
Atatürk Meydanı'nda düzenlenen ilk tören, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Yahya Kemal İlkokulu'nda devam eden kutlamalarda öğrenciler, hazırladıkları dans gösterileri ve yarışmalar ile hem eğlendi hem de programı izleyen ailelerine güzel bir gün yaşattı. Okuldaki kutlamalarda, down sendromlu Muhammed Eren Topaktaş (4), eline aldığı Türk bayrağıyla sahnede gösteri yapan öğrencilere eşlik etti. Küçük Muhammed, daha sonra sahneye çıkıp, müzik eşliğinde dans ederek, eğlendi. Çocukların halat çekme yarışmasıyla sona eren kutlamalara; Vali Vahdetin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile öğrenciler ve kent sakinleri katıldı.
Öte yandan Vali Özkan, 23 Nisan geleneği kapsamında koltuğunu Yaşar Gölcü İlkokulu'nun 4'üncü sınıf öğrencisi Esila Ceritli'ye devretti. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328