Kahramanmaraş Kurtuluş Destanı tiyatro ile canlandı

KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'IN düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince sahnelenen tiyatral oyununa ilgi yoğun oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği tiyatro sağnak yağmura rağmen halk tarafından büyük ilgi ile takip edildi.

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunu konu olan tiyatro oyunu tarih sırasına göre sıra ile sahnelendi. Abdal Halil Ağa Olayı, Sütçü İmam Olayı, Bayrak Olayı gibi Maraş’ın kurtuluşunda cereyan eden olayların sahnelendiği tiyaral gösterilere halkın yoğun ilgisi oldu.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tiyatro ekibinin tam kadro olarak görev aldığı Kahramanmaraş Kurtuluş Destanı oyununun yönetmenliğini ise ünlü tiyatrocu Kerim Kabalcı üstlendi.

Kurtuluş Destanı tiyatro oyununda profesyonel tiyatro ve sinema oyuncularından Goncagül Sunar, Fevzi Atuner ve Mehmet Beyazıt ise konuk oyuncular olarak görev aldı. Trabzon Bulvarı’nı SGK Kavşağı’ndan, Özel İdare binasına kadar olan alanı dolduran Kahramanmaraşlılar yağan yağmura aldırış etmeden 97 yıl önce yaşanan olayları tiyatro olarak izleseler de o zamanki ruhu ve duyguyu adeta yaşamış oldu.