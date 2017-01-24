Kahramanmaraş Destanı'nı öğrencilere anlatacak film tanıtıldı

Enver ALAS / İSTANBUL () - KURTULUŞ Savaşı'nda düşman işgaline karşı büyük bir başarı gösteren Kahramanmaraş'ın milli mücadeledeki direnişini anlatan "İstiklalden İstikbale 12 Şubat Kahramanmaraş Destanı" adlı kısa filmin basın tanıtımı İstanbul'da yapıldı.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen 25 dakikalık filmin yönetmenliğini Turan Haste yaptı, başrolü ise 'üstat' rolüyle Serdar Gökhan oynadı. Maraş destanını anlatan filmde Kemal Denizci, Reyhan İlhan ve İzzet Lüleci gibi isimler de tarihi karakterlere hayat verdi.

OYUNCULAR TANITIM TOPLANTISINDA



Şişli'de bir otelde düzenlenen basın toplantısına 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile yönetmen Turan Haste, oyuncular Serdar Gökhan ve Kemal Denizci katıldı. Burada bir konuşma yapan Hanefi Mahçiçek, filmle Kahramanmaraş'ı tanıtmak ve Maraş'ın Kurtuluş Savaşı sırasındaki destanını tüm Türkiyeye en doğru şekilde anlatmak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

"MİLLİ MÜCADELENİN ÖNCÜLERİNİ UNUTTURMAYACAĞIZ"



Mahçiçek, "Milli Mücadelenin öncülerini, memleketin değerlerini ve bu uğurda şehadete ermiş insanları unutturmayacağız. Çocuklarımız bu ülkenin hangi şartlarda nerelere geldiğini bir defa daha hatırlayacaklar. Filmimizin amacı budur" dedi.

"MARAŞ BİZE MEZAR OLMADAN DÜŞMANA GÜL BAHÇESİ OLMAYACAK"



Hanefi Mahçiçek, "Bunları filmlerle ekrana taşıyarak ve çizgi romanlarla görselleştirerek çocuklarımıza sunarsak o zaman daha kolay hatırlayacaklar, okuyacaklar diye düşünüyoruz. Filmimizle, 'Maraş'ın bize mezar olmadan, düşmana gül bahçesi olmayacağını' yeni nesillere de öğretmiş olacağız" diye kouştu.

SERDAR GÖKHAN: "BU TÜR PROJELERE İHTİYACIMIZ VAR"



Filmde 'üstat' karakterini oynayan Serdar Gökhan ise konuşmasında projeye neden katıldığıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Projenin ilk kendisine ulaştığında oldukça heyecanlandığını kaydeden Gökhan, "Tarihe meraklı bir insan olarak, gençlerin izleyeceği bir yapımda rol alarak tarihimizi yeni nesillere aktarmak benim için önemliydi. Amacımız bunun bir sinema filmi haline de getirilmesidir. Bu tür projelere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

İLK GÖSTERİM 9 ŞUBAT'TA



Konuşmaların ardından 25 dakika süren film, basın mensuplarıyla birlikte izlendi. Film 9 Şubat'ta, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle düzenlenecek bayramda ilk kez Kahramanmaraş halkıyla buluşacak. Ardından film, Kahramanmaraş ve ilçelerindeki okullarda gösterime girecek. Ayrıca filmin Türkiye genelindeki okullarda da öğrencilere izletilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmeler yapılacağı belirtildi.





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