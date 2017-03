Kahramanlardan öğrencilere videolu teşekkür mesajı

MANİSA Şehitler Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin, Hakkari'de görev yapan askerlere gönderdiği mektuplar karşılık buldu. Mektubu okuyan her asker, minik kardeşlerinin mektuplarına yanıt vererek mutlu olduklarını belirtti. Ayrıca Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Cemal Ekinci, öğrencilere videolu yanıt göndererek teşekkür etti.Şehzadeler İlçesi'ndeki Şehitler Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ardından askerlere moral vermek amacıyla geçen ay, 2'inci Hudut Tugayı 5'inci Hudut Tabur Komutanlığı Köprülü Hakkari Tabur Komutanlığı'nda görevli askerlere moral mektupları gönderdi. Mektuplar, vatani görevini yapan askerler tarafından karşılık buldu. Öğrencilerin mektuplarını okuyan askerler, öğrenciler gibi duygularını dile getirdiği mektupları Manisa'ya gönderdi. Mektupların yanı sıra her bir öğrenciye verilmek üzere teşekkür belgesi gönderildi. Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Cemal Ekinci de, vatani görevini yapan askerlerle birlikte dev Türk bayrağı önünde öğrencilere videolu mesaj gönderdi. Binbaşı Ekinci'nin mesajında aldıkları mektupların kendilerine moral verdiğini ve öğrencilerin derslerinde başarılı olarak ailelerine ve devletine layık evlat olarak yetişmelerini istedi. Ayrıca Ekinci, öğrencileri başta olmak üzere veli ve okul idarecilerine de teşekkür etti.ÖĞRENCİLER DUYGULANDIHakkari'den gönderilen mektuplar, Okul Müdürü Olgun Sunmaz tarafından öğrencilere dağıtıldı. Askerlerin her bir öğrenciye ayrı ayrı yazdığı mektupları okuyan çocuklar duygulandı. Okul Müdürü Sunmaz, "Öğrencilerimizin güzel davranışı, bizleri son derece memnun etti. Tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sınırda vatani görevini yapan askerlerimizi düşünüp; onlar için duygularını ifade ettiler. Oradaki askerler ve komutanlarımız duygulanarak, öğrencilerimizin mektubuna cevap yazdı. İnşallah öğrencilerimiz vatan millet bilinciyle yetişir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI