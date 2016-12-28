Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Kahramankazanlı kadınlar Halepli çocuklar için seferber oldu

ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde AK Partili kadınlar, 'Bir Yumaktan Gelen Sıcaklık' kampanyası kapsamında Halepli çocuklara gönderilmek üzere atkı, bere, eldiven ve kazak örmeye başladı. AK Parti İlçe Kadın Kolları,...

Kahramankazanlı kadınlar Halepli çocuklar için seferber oldu
ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde AK Partili kadınlar, 'Bir Yumaktan Gelen Sıcaklık' kampanyası kapsamında Halepli çocuklara gönderilmek üzere atkı, bere, eldiven ve kazak örmeye başladı.
AK Parti İlçe Kadın Kolları, Halep'te yaşanan insanlık dramından en çok etkilenenlerin başında gelen çocuklara yardım etmek için 'Bir Yumaktan Gelen Sıcaklık' kampanyası başlattı. Kampanyanın tanıtımı için düzenlenen toplantıya Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk ile İlçe Kadın Kolları Başkanı Melihe Uran ve kadınlar katıldı. Kadınlar, kampanya kapsamında Halepli çocukların soğuk kış günlerinde üşümemeleri için atkı, bere, kazak ve eldiven gibi kışlık giysiler örüyor. Örülen giysiler en kısa sürede Türk Kızılayı vasıtasıyla Halepli çocuklara gönderilecek.
Kadın Kolları Başkanı Melihe Uran, "Üzerlerine ölüm yağan Halepli çocukların üzerlerine kar yağdığında üşümemeleri için bu kampanyayı başlattık. Bir yumak ile onları gülümsetebilirsek bizler de çok mutlu olacağız. Anne sıcaklığı ile ördüğümüz bu atkı, bere, eldiven ve kazakları onlara ulaştıracağız. Birçoğunun anneleri yok, ama asla yalnız değiller. Bizler yanlarındayız. Kampanyamıza, ilçemizdeki kadınlardan yoğun bir katılım oldu, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de Halep'te insanlığın öldüğünü belirterek, bu duruma yüreklerinin yandığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55