Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), () - FETÖ/PDY'nin hain darbe girişiminde sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemek ve görüş açılarını kısıtlamak amacıyla Kahramankazan’da yakılan buğday tarlalarında ilk hasat yapıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, tarlalarını yakan çiftçilerle birlikte hasat yaptı.

Başkan Ertürk, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü çevresinde yakılan tarlaların bulunduğu Bitik Köyü sakinlerine ait buğday tarlalarında başlatılan hasat çalışmalarına katıldı. Başkan Ertürk, darbe gecesi tarlasını yakan Bitik Mahallesi Muhtarı Hicabi Bitik ile birlikte hasat yaptı.

'BEREKETLİ VE KAZANÇLI BİR SEZON GEÇİRECEK'

Başkan Ertürk, FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından iki yıl geçtiğini hatırlatarak, şunları şöyledi:

"Şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman 15 Temmuz gecesi bu tarlalarda ekinlerin yandığını gördük. İnsanlar umutlarını, bir yıllık emeklerini, devletin ve milletin geleceği için gözünü kırpmadan ateşe vermek suretiyle savaş uçaklarının iniş ve kalkışını engellemek için feda ettiler. O gece çiftçimiz, işçimiz, memurumuz her şeyini ortaya koyarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çağrısı üzerine sokaklara indi. İnşallah bugün ilk hasat ile birlikte çiftçilerimiz emeklilerinin karşılığını aldığı bereketli ve kazançlı bir sezon geçirecek."

15 Temmuz gecesi tarlasındaki ekinleri yakarak darbeye direnen Bitik Mahallesi Muhtarı Hicabi Bitik de "Allah'a hamdolsun 15 Temmuz’dan bu tarafa bugünleri gördük. Yani biz hasadımızı yeniden yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara indik, mahsulümüzü yaktık. Bugüne kadar da hiçbir sıkıntı çekmedik. Şimdi de yeniden mahsulümüzü yapıyoruz. 15 Temmuz'u Rabbim bir daha Türkiye'ye göstermesin" dedi.



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