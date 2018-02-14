Kahramankazan'da Mehmetçik için seferberlik

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),()-ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde aralarında şehit annesi kadınların da bulunduğu bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılana askerler için ev yapımı baklava, gözleme, yaprak sarması hazırladı. Besiciler de hayvan bağışında bulundu.

Kahramankazan Belediyesi öncülüğünde, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral amaçlı kampanya düzenlendi. Düzenlenen kampanya çerçevesinde aralarında şehit annelerinin de bulunduğu kadınlar bir araya geldi. Çok sayıda kadın burada ev yapımı baklava, höşmerim, gözleme, yaprak sarması hazırladı. Ayrıca bazı kadınlar atkı ve kazak ördü.

BESİCİLERDEN CANLI HAYVAN DESTEĞİ

Kampanyaya bir destekte Kahramankazanlı besicilerden geldi. Çok sayıda besici Mehmetçik için büyükbaş ve küçükbaş hayvan bağışında bulundu. Kampanya kapsamında şu ana kadar 20 büyükbaş, 60 küçükbaş hayvan toplandı. Toplanan yardımlar ve yapılan bağışlar Kahramankazan Belediyesi ve Et Balık Kurumu aracılığıyla Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiğe gönderilecek.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Şu anda Afrin operasyonu başta olmak üzere yurt savunmasında görev alan tüm askerlerimiz için bir kampanya başlattık. Herkes elindeki imkan dahilinde kampanyaya destek oldu. Annelerimiz baklava, gözleme yaptı ninelerimiz el örgüsü ördü. Kahramankazan'da topyekün bir seferberlik başlattık. Şanlı ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek adına elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi.

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