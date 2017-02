Kahramankazan'da ağlatan 14 Şubat ziyareti

KAHRAMANKAZAN (Ankara), ()- ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 15 Temmuz şehitlerinin mezarları, aileleri tarafından ziyaret edildi. Hüzünlü anların yaşandığı, gözyaşlarının aktığı ziyarette, eşleri ve aileleri, şehitlerin mezarlarına kırmızı gül bıraktı, Kuran okudu.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak sivil halkı, Meclis'i ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan İlçesinde Sevgililer Günü hüzünlü yaşandı. 15 Temmuz darbe girişimi ve güvenlik operasyonlarında şehit olanların eşleri ve aileleri, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek kırmızı gül bıraktı. Duygusal anların yaşandığı ziyaret sırasında şehit eşleri göz yaşlarına hakim olamadı.

ŞEHİTLERİN MEZARLARINA GÜL BIRAKILDI

14 Şubat Dünya Sevgililer Günü Kahramankazan'da bir başka yaşandı. Kahramankazan Belediyesi personeli tarafından evlerinden alınan şehit eşleri ve aileleri, eşlerinin Kahramankazan Şehitliği'nde bulunan mezarlarını ziyaret etti. Darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olan Ümit Güder'in 5 çocuk annesi eşi Türkan Güder ile yine üs önünde şehit olan Hasan Yılmaz'ın 2 çocuk annesi Dilek Yılmaz, eşlerinin mezarlarına kırmızı gül bıraktı. Güder ve Yılmaz daha sonra eşlerinin mezarlarında dua etti. Duygusal anlar yaşayan şehit eşleri gözyaşlarına hâkim olamadı. Türkan Güder ve oğlu Mertcan Güder de 15 Temmuz gecesi eşinin şehit olduğu üs önünde açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olmuştu. Türkan Güder'e oğlu Mertcan da eşlik etti. Ayrıca yine 15 Temmuz'da Jet Üssü'nde şehit olan Lokman Biçinci ve iç güvenlik operasyonlarında şehit olan erler Yusuf Pazar ve Tunahan Doktur'un aileleri de şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek kırmızı gül bıraktı.

'ONLAR HER ŞEYİMİZ'

Türkan Güder, eşinin acısını hala ilk günkü gibi sıcak olduğunu belirterek, "Buraya şehitlerimizi görmeye, onlar için bir Fatiha okumaya geldik. Bu özel günde onların yanında bulunmak istedik. Herkes sevgilisiyle birlikteyken biz mezar ziyaretine geldik. Onlar bizim her şeyimizdi, evimizin direğiydi, ama 15 Temmuz'da kaybettik. Üzüntülüyüz ama aynı zamanda da gururluyuz. Eşim vatan için şehit oldu ben ve oğlum da yine vatan için gazi olduk. Şehit eşiyim, gaziyim, gazi annesiyim aynı zamanda. Şu anda eşim benim yanımda değil, ama ben onun yanındayım" diye konuştu.

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de şehit yakınları ve gazilerin sürekli olarak yanlarında olduklarını söyledi. Bu anlamlı günde de şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmadıklarını ifade eden Ertürk, "Bu özel günde şehitlerimizi yalnız bırakmayan eşleri ve aileleriyle birlikte bu kardeşlerimizi ziyaret ettik. Şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Onlar için ne yapsak az. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.



