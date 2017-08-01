Kahramanın babasına kangal köpeği hediye edildi

SİVAS'ta çeşitli ziyaretlerde bulunan 15 Temmuz darbe girişiminin simge isimlerinden Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e kangal köpeği hediye edildi.15 Temmuz'daki darbe girişiminde büyük kahramanlık göstererek Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak karargaha girmesini önleyen ve ardından darbeci askerlerin şehit ettiği Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, '15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin konuğu olarak dün Sivas'a geldi. Valilik ve belediyeyi ziyaret eden Halisdemir, Belediye Başkanı Sami Aydın'dan kangal köpeği isteminde bulundu. Başkan Aydın şehit babasının bu isteğini memnuniyetle karşıladı. Hasan Hüseyin Halisdemir bu kapsamda İl Özel İdaresi Kangal Köpeği Yetiştirme Çiftliği’ne giderek buradaki kangal köpeklerini inceledi. Hasan Hüseyin Halisdemir, şöyle dedi:"Sivas ve Sivaslılar misafirperverliği ve ağırlamasıyla, Sivas'ı kendi memleketim gibi hissettirdi. Devlet, millet için bir Ömer Halisdemir şehit verdim fakat 80 milyon benim evladım oldu. 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti halkı bana sahip çıktı. Yeni doğan çocukların yüzde 60’ına Ömer Halis ismini verdiler. Bir Ömer Halisdemir şehit oldu, bin Ömer Halisdemir’i anneler bize verdi. Daha dün İrlanda’da doğan bir çocuğa Ömer Halis ismi verildi."Baba Halisdemir'e bir çift kangal köpeği hediye eden çiftlik sahibi Hüseyin Yıldız da "Ömer Halisdemir bizim için kendisini feda etti. Bugün babası burada ve kendisine koyun sürüsünde kurda karşı çok başarılı bir köpek hediye edeceğiz" ifadesini kullandı.

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