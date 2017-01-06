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Kahraman şehit polisin babası, "Vatan sağolsun" dedi

İZMİR, ) - İZMİR Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin'in, Aydın'da böbrek taşı ameliyatı olan ve hastanede tedavisi süren babası 66 yaşındaki Mehmet Zeki Sekin oğlunun şahadet haberini alınca "Vatan...

Kahraman şehit polisin babası, "Vatan sağolsun" dedi

İZMİR, ) - İZMİR Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin'in, Aydın'da böbrek taşı ameliyatı olan ve hastanede tedavisi süren babası 66 yaşındaki Mehmet Zeki Sekin oğlunun şahadet haberini alınca "Vatan sağ olsun" dedi.
Adliye önünde PKK'lı teröristlerle son kurşununa kadar çatışıp, onların adliyeye girmesine engel olarak büyük bir katliamı önleyen şehit polis Fethi Sekin'in, babası Mehmet Zeki Sekin, oğlunun şehit olduğu o anlarda böbrek taşı ameliyatından çıktı.
Eşi Hatun'u geçen kasım ayında kanserden yetirince  Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi'nde şube müdürü olan kızı Fethiye Acun'un yanına gelen Mehmet Zeki Sekin'e oğlunun şehit olduğu haberi doktor gözetiminde verildi. Şehit babası Mehmet Zeki Sekin, "Vatan sağ olsun" dedi. Aydın Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Cavit Bircan, ameliyatın ardından odaya alınan şehit babası Mehmet Zeki Sekin'i ziyaret etti.
Şehit babası Sekin'in tedavisi sürüyor.

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