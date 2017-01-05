Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih ederim
CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih...
Van'da HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor
HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye...
Flaş haber... 31 ilde 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı
105 asker eşi bakın neler...

Kahraman şehit polis Sekin, 55 gün önce annesini kaybetmiş

İZMİR Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerce çatışırken şehit olan ve katliamı önleyen polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın...

Kahraman şehit polis Sekin, 55 gün önce annesini kaybetmiş
İZMİR Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerce çatışırken şehit olan ve katliamı önleyen polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden kaybettiği ortaya çıktı.
İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında teröristleri fark ederek onlarla çatışmaya girip, katliamı önlerken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Şehit polis Sekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği belirtildi. 6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir'de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyüne getirilip toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55