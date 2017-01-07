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Kahraman şehidin adı mahallesinde yaşayacak

İZMİR Adliyesi'ne katliam yapmak için gelen teröristleri etkisiz hale getirdikten sonra şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in adı, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Osmangazi semtinde yaşadığı evin yanındaki geniş sokağa verildi....

Kahraman şehidin adı mahallesinde yaşayacak
İZMİR Adliyesi'ne katliam yapmak için gelen teröristleri etkisiz hale getirdikten sonra şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in adı, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Osmangazi semtinde yaşadığı evin yanındaki geniş sokağa verildi. Bayraklı Belediyesi meclis toplantısında gündeme gelen madde oy birliğiyle kabul edildi.
Bayraklı Belediyesi yeni yılın ikinci meclisinde önemli bir kararı oy birliğiyle kabul etti. İzmir Adliyesi önünde geçen perşembe günü meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in adı yaşadığı Osmangazi Mahallesindeki evinin hemen yanındaki 579 sokağa verildi.
Şehitler anısına saygı duruşunda da bulunulan meclis toplantısında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Yaşadığımız bu kötü olay bizlerin ülkemize ve vatanımıza olan bağlılığımızı asla eksiltmez bilâkis milli duygularımızı, beraberliğimizi bin kat daha artırır diye düşünüyorum. Polis arkadaşımızın canını vererek, oradaki bir faciayı önlemesi, tedbirlerin daha da artırılarak yapılması gerektiği konusunda bize bir kez daha fikir verdi. Bu iş tedbirlerle ve daha ciddi çalışmalarla insan hayatına mal olmadan engellenebilmelidir. Bu bakımdan kahraman şehit polisimize ve adliye görevlimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum ve İzmir'e bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra biz de kendi kurumlarımızda daha ciddi tedbirler alacağımızı söylemek istiyorum" dedi.
Konuşmanın ardından kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin'in Osmangazi Mahallesi 579 sokağa adının verilmesi önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

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