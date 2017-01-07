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Kahraman polisin adı Bayındır'da caddeye verilecek

Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), () - İZMİR'in Bayındır Belediyesi tarafından ilçedeki bir caddeye, İzmir Adliysi'ne bombalı araçla saldıran teröristlerle kahramanca çatışmaya giren şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının verilmesini...

Kahraman polisin adı Bayındır'da caddeye verilecek

Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), () - İZMİR'in Bayındır Belediyesi tarafından ilçedeki bir caddeye, İzmir Adliysi'ne bombalı araçla saldıran teröristlerle kahramanca çatışmaya giren şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının verilmesini oybirliğiyle kararlaştırdı.
İzmir Adliyesi önüne geçen perşembe günü bomba yüklü araçla gelen teröristlerin C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmesini önlemek için canını ortaya koyan ve teröristlerle çatışmaya girerek olası büyük bir katliamı önleyen, ancak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in adı, Bayındır'da yaşatılacak. Bayındır Belediye Meclisi, oybirliğiyle şehit Fethi Sekin'in adının ilçedeki bir caddeye verilmesi kararını aldı.
Yazılı açıklama yapan Bayındır Belediye Başkanı CHP'li Ufuk Sesli, "Cesareti ve vatan sevgisiyle son mermisine kadar kahramanca çarpışan, tek başına yüzlerce insana kalkan olan ve İzmir'in bir faciadan dönmesini sağlayan, cennete uğurladığımız şehidimiz trafik polisi Fethi Sekin'in adının yaşatılması için bugün gerçekleştirilen Bayındır Belediye Meclis toplantısında CHP grubu tarafından önerge verilerek Bayındır'da bir caddeye 'Fethi Sekin Caddesi' adı verilmesi oy birliği ile kabul edildi" dedi.

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