Kağıttan sepet, vazo ve avize yapıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, avukat sekreteri Çilem Taşdemir (43), atık gazete kağıtlarından örerek, yaptığı sepet, vazo ve benzeri süs eşyalarını pazarda satıp, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Taşdemir'in evde ve çalıştığı ofisin bir bölümünde, boş zamanlarında ördüğü kağıt süs eşyaları büyük ilgi görüyor.

Efeler'deki avukatlık ofisinde sekreter olarak çalışan, evli ve 2 çocuk annesi Çilem Taşdemir, boş zamanlarını atık gazete parçalarını rulo yapıp, örerek sepet, vazo, avize ve benzeri süs eşyalarına dönüştürüyor. Taşdemir, el emeği ürünlerini satarak hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de gazete kağıtlarını değerlendiriyor. Kağıttan ürün yapmayı internet üzerinden öğrendiğini anlatan Taşdemir, "İşe sabahları erken geliyorum. Burada işlerim oluyor. Eve gidince de çocuklarıma bakıyorum. Bu nedenle bana çok az bir zaman kalıyor. Bu az zamanda da bunları yapmaya çalışıyorum. İnternette araştırma yaparken, birden bir site çıktı karşıma. Kağıtlarla ilgili çok çeşitli objeler yapıyordu. Bu da benim çok ilgimi çekti. Ben de farklı şeyler yapmak istiyordum. İzleyerek, yapmaya başladım ve yaptıkça da heveslendim. Yaptıklarımın sonsuz olması çok güzeldi; çünkü kalıpsızdı. Yaptıkça ürünlerim beğenildi ve çok sayıda ürün sattım" diye konuştu.

'GAZETELERİ DEĞERLENDİRİYORUM'

Atık gazeteleri değerlendirdiğini dile getiren Çilem Taşdemir, "Atık gazete kağıtlarını önce rulo şekline getirerek, daha sonra bunları örüyorum. Üzerini ise tutkalla sabitleştiriyorum. Üzerine boyasını istenilen renkte yaparak, vernik atarak, hazır hale getiriyorum. Hem gazeteleri değerlendiriyorum hem de ortaya güzel bir şey çıkardığıma inanıyorum" dedi.

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